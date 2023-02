Szpital w Sztumie w nowych rękach. Starosta: bez tej decyzji powiat mógłby upaść! ZDJĘCIA Witold Chrzanowski

Po miesiącach niepewności, co do dalszych losów szpitala w Sztumie, sprawa - przynajmniej co do tego, kto będzie nowym operatorem największej placówki służby zdrowia w powiecie - została wyjaśniona. Zarząd powiatu podpisał w środę 22.02. umowę na 20-letnią dzierżawę nieruchomości, wśród których znajduje się szpital ze spółką American Heart of Poland. Prezes AHP Adam Szlachta zapewnił, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jego firma przejmie placówkę zdrowia już 1 maja.