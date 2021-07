Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni ma nowoczesny oddział ratunkowy. W ciągu doby SOR obsługuje nawet 150 pacjentów

– Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo to kolejna inwestycja, którą dofinansowuje samorząd województwa pomorskiego – mówił marszałek Mieczysław Struk, który wspólnie z wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim uczestniczył w uroczystości. – Od lat konsekwentnie budujemy i modernizujemy oddziały, kupujemy nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie niemedyczne. Przypomnę, że w czerwcu w tym szpitalu oddaliśmy do użytku Oddział Pediatryczny. Teraz do dyspozycji pacjentów i personelu przekazujemy nowoczesny SOR. To kolejny etap, który nie tylko ma zmienić wizerunek szpitala, ale przede wszystkim poprawić komfort diagnostyki pacjentów i pracy personelu medycznego – dodał.