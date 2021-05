Szlakiem oliwskich artystów. Symboliczne tablice upamiętniły ich życie i twórczość

Warsztaty ceramiczne przy WL4 „wypaliły”. Artystyczne wydarzenie odwiedziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Wszyscy ci, którzy w sobotę, 15 maja „wyszli do sztuki” mieli możliwość ulepienia glinianych ptasich budek lęgowych, nauczenia się techniki wypału „Raku” czy też obejrzenia wernisażu Magdaleny Beyer. A wszystko to na warsztatach organizowanych przez Gdańską Grupę Ceramiczną Nie/Wypaleni, które odbyły się przed budynkiem WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku. Wśród odwiedzających pojawiła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wraz z córką Zofią. – To był wspaniały dzień – podsumowała.