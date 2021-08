Szkoły przygotowują się do powrotu uczniów. Resort edukacji podaje wytyczne, ale nauczyciele i rodzice obawiają się powrotu do nauki zdalnej Tomasz Smuga Monika Jankowska

Zobacz galerię (3 zdjęcia) – Pomorskie szkoły przygotowują się do powrotu uczniów tak samo jak każdego roku, z dużą dbałością o to, aby szkoła i otoczenie były miejscem dla nich bezpiecznym – mówi Beata Wolak z Kuratorium Oświaty w Gdańsku tomasz czachorowski/polska press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Choć wakacje jeszcze trwają, szkoły już przygotowują się do nauki stacjonarnej od września. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół, dzięki którym ma być bezpieczniej. Czy uczniowie i nauczyciele są gotowi do powrotu do nauki w reżimie sanitarnym? Sprawdzamy.