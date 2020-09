Szkoły otwarte od września 2020. Powrót do szkolnych ławek. Jak będzie wyglądała edukacja od 1.09.2020? Bez obowiązkowego noszenia maseczek!

Od 1.09.2020 roku szkoły znów zostaną otwarte. Maseczki nie będą obowiązkowe. Dyrektorzy i samorządy domagają się szczegółowych wytycznych od GIS-u. Nadal wielu nauczycieli i rodziców ma obawy związane z posyłaniem dzieci do szkół w czasie pandemii. Jak będą wyglądały lekcje i przerwy? Jakich restrykcji trzeba będzie przestrzegać? Czy pierwszy dzwonek zabrzmi w szkołach dla wszystkich w tym samym czasie? Co ze szkołami w strefach czerwonych i żółtych?

Szkoły otwarte od września. Dzieci bez maseczek! - Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski. Maseczki w szkołach? Decyzja ma zapaść wkrótce! Jak poinformował szef resortu edukacji w środę, 26.08.2002 roku, w najbliższych dniach ma się rozstrzygnąć czy uczniowie przychodzący do szkoły będą musieli zakrywać usta i nos. O decyzji w sprawie obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych w szkołach MEN poinformuje do piątku. Powrót do szkół we wrześniu 2020. Jak będzie wyglądała nauka? Z sondażu SW Research dla portalu rp.pl wynika, że 43,1 proc. Polaków uważa, iż 1 września rok szkolny powinien zacząć w formie tradycyjnej. Przeciwnego zdania jest 33,3 proc, badanych. Opinii w sprawie powrotu dzieci do szkół nie ma 23,6 proc. ankietowanych.

Za powrotem dzieci do szkół 1 września najczęściej opowiadają się ankietowani pomiędzy 25-34 rokiem życia (51 proc.), z wyższym wykształceniem (45 proc.), zarabiający od 1001 do 2000 zł (51 proc.) oraz mieszkańcy wsi (45 proc.).

Natomiast, ankietowani, którzy są przeciwnego zdania to najczęściej osoby do 24 roku życia (55 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (57 proc.), zarabiające poniżej 1000 zł (52 proc.) oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (39 proc.).

Szkoły otwarte od września 2020 roku! MEN podjął decyzję – 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach - powiedział w środę, 5.08.2020 na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski. W placówkach oświatowych nie ma być obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Dodał także: - Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje gdy pojawi się ognisko zakażenia. Wytyczne w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w szkołach od 1.09.2020 zostaną wkrótce przesłane do szkół. Zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z:

organizacją zajęć w szkole,

wydawaniem posiłków,

higieną, czyszczeniem,

dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni,

postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Tak mogą działać szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie. Te rozmowy resort chce prowadzić w regionach w drugim tygodniu sierpnia. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu. Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Szczegóły na stronie men.gov.pl Uczniowie wrócą do szkól we wrześniu 2020, ale nie wszędzie? Nowy pomysł rządu - My byśmy chcieli dać szansę pewnej regionalizacji. Tego, żeby szkoły w powiatach, zależnie od stanu epidemicznego, mogły reagować inaczej. Mogły np. wprowadzić mieszaną edukację zdalną i w klasach czy dla pewnych grup, gdzie to jest łatwiejsze do wprowadzenia, tylko zdalną. To już zależy od lokalnych możliwości danej szkoły - powiedział w poniedziałek rano minister zdrowia Łukasz Szumowski w radiowej Jedynce. Na ten moment wygląda więc na to, że 1 września uczniowie wrócą do szkół, ale zapewne nie w całej Polsce. W regionach, które będą dobrze radziły sobie z koronawirusem, szkoły zostaną prawdopodobnie otwarte na normalnych zasadach. [b]Czytaj więcej na ten temat >>>[/b]

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Według najnowszych informacji resortu edukacji, decyzja o powrocie do szkół ma być podjęta dopiero pod koniec sierpnia. Na razie nie wiadomo bowiem, jak będzie rosła liczba zakażeń koronawirusem. MEN przygotowuje się także na edukację zdalną, rozwija narzędzia online, które mają pomóc uczniom i nauczycielom w nauce przez internet.

Szkoły otwarte od 1.09.2020. MEN pracuje nad regulacjami prawnymi - Pracujemy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora - powiedział szef resortu edukacji, Dariusz Piontkowski. Dodał, że ministerstwo chce, aby od września uczniowie wrócili do tradycyjnego nauczania przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa.

Szkoły otwarte od września! Mateusz Morawiecki potwierdził powrót do szkół od 1.09.2020 - Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja" - powiedział podczas rozmowy na antenie Radia Łódź szef rządu w czwartek, 25.06.2020 roku, a potem potwierdził to także na konferencji. Dodał także, że Polsce nie grozi po raz drugi zamknięcie gospodarki z powodu pandemii koronawirusa. Powrót do szkół we wrześniu. Czy nauka będzie się odbywać w szkołach czy nadal zdalnie? - Wierzę, że epidemia zostanie na tyle opanowana, że uczniowie wrócą do szkół po wakacjach. Musimy jednak pamiętać, że minister zdrowia przestrzega przed drugą falą koronawirusa właśnie jesienią, nie możemy jej wykluczyć. Jeśli epidemia nie ustąpi, wówczas mamy przygotowane podstawy prawne, by kontynuować zajęcia na odległość w nowym roku szkolnym - powiedział Piontkowski na antenie Radia Plus. - Choć zdaję sobie sprawę, że duże grono uczniów chce wrócić do szkół, kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami - dodał.

MEN przygotowuje się na różne scenariusze od września. Wszystko będzie zależało od rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce i zapowiadanej tzw. "drugiej fali" zachorowań. W ostatnich dniach w Polsce pojawia się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Jak sytuacja będzie się rozwijać? Na razie nadal trzeba przestrzegać zasad sanitarnych - apelują wirusolodzy. Szkoły zamknięte do końca roku! Zdalne lekcje do 26.06.2020 - Do 26 czerwca uczniowie będą odbywali zajęcia zdalnie - powiedział minister Dariusz Piontkowski na poniedziałkowej (1.06.2020) konferencji.

- Według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami - zaznaczył szef MEN.

Padło też pytanie, czy uczniowie wrócą do normalnego nauczania od września? Minister odpowiada: - Mamy nadzieję, że od września będzie możliwa tradycyjna forma nauki. Piontkowski dodał jednak, że na razie nikt nie wie, w jakim kierunku rozwijać się będzie epidemia i jeszcze za wcześnie na takie deklaracje. Czytaj więcej o organizacji roku szkolnego i wypoczynku wakacyjnego >>> W czerwcu odbędą się także egzaminy ósmoklasisty (16 do 18.06.2020 roku) i maturalne - tylko egzaminy pisemne (8-29.06.2020).

Szkoły zamknięte do wakacji? Jak długo uczniowie starszych klas zostaną w domach? Jak długo nauka będzie zdalna. Rząd ma 27.05.2020 ogłosić kolejny etap odmrożeń gospodarki. Czy padnie także informacja o szkołach? Szkoły otwarte od 25.05.2020. Ilu uczniów chodzi do szkoły? Do szkół, po przerwie spowodowanej epidemią, wróciło w poniedziałek niewielu uczniów. Dyrektorzy musieli zorganizować dla nich zajęcia i jednocześnie zapewnić nauczanie zdalne dla reszty dzieci. W kilku wiejskich szkołach na Pomorzu z frekwencją było dużo lepiej.

W Gdańsku na zajęcia przyszło 247 uczniów klas pierwszych (co stanowi 6,8 proc.), 212 dzieci klas drugich (6,2 proc.) i 149 dzieci klas trzecich (4,9 proc.). Na przykład w Szkole Podstawowej nr 14 w Gdańsku, w ubiegłym tygodniu, rodzice 10 uczniów zadeklarowali chęć wysłania ich do placówki. W poniedziałek zjawiło się siedmioro dzieci.

Szkoły otwarte od 25.05.2020. Zajęcia w szkołach dla klas 1 - 3 Od 25 maja 2020 możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej.

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Wytyczne dotyczące zasad otwierania szkół, internatów, zajęć praktycznych oraz wytyczne GIS znajdziecie na stronie men.gov.pl Zamknięte szkoły do końca roku? Zamieszanie wokół daty powrotu do szkół. MEN: wkrótce zostanie opublikowane nowe rozporządzenie "Wiceminister edukacji przekazał, że uczniowie nie wrócą już w tym roku szkolnym na zajęcia. Szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego" – poinformowała w czwartek na Twitterze Polska Agencja Prasowa. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w rozmowie z wp.pl podkreślił, że „do 26 czerwca nie ma takich decyzji, aby uruchomić prace pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, dodając, że powrót do szkół być może będzie możliwy jedynie dla uczniów klas I-III. Wkrótce ma zostać opublikowane nowe rozporządzenie rządu. Jak dodał wiceminister, będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. - Zapewne część tych wytycznych będzie przedstawiona dzisiaj. Jeśli chodzi o wytyczne CKE, to one też są już w zasadzie gotowe – dodał.

Natomiast rzeczniczka MEN Anna Ostrowska zaprzecza informacjom i mówi, że nie ma decyzji czy uczniowie do stacjonarnej nauki wrócą po 7 czerwca czy do końca roku uczyć się będą zdalnie. "Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS" - dodaje.

Szkoły zamknięte do końca tego roku szkolnego! Wiceminister edukacji poinformował, że w wydanym rozporządzeniu zamknięcie szkół zaplanowane jest do 26.06.2020 roku - podała PAP. Uczniowie w tym roku szkolnym nie wrócą do nauki w ławkach. Ta informacja dotyczy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz licealistów. Maturzyści będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami. Natomiast w klasach 1 - 3 podstawówek prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Otwieranie szkół - terminy - najnowsze informacje z 13.05.2020 zajęcia praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych od 18.05

sale i hale sportowe - można korzystać, ale z ograniczeniami

indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych

od 25.05 - opieka nad dziećmi w klasach 1 - 3, zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne

konsultacje maturzystów i ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów

od 1.06.2020 - możliwe konsultacje - np. do poprawy oceny dla wszystkich uczniów Szkoły będą otwarte od 25.05.2020? Minister edukacji o zasadach otwierania szkół - Zasady powrotu uczniów do szkół podstawowych i średnich są obecnie opracowywane - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Zapowiedział w poniedziałek rano, że, podobnie jak z przedszkolami i żłobkami, ostateczna decyzja o otwarciu szkół będzie należała do samorządów gminnych.

Dzieci z młodszych klas, po powrocie do szkół, mają obowiązywać podobne zasady, jakie zarządzono w przedszkolach. - Jeżeli dzieci przebywają w swojej sali, to ani one, ani nauczyciele nie muszą być w maseczkach - powiedział szef MEN. - Zasłanianie ust i nosa jest natomiast obowiązkowe dla opiekunów oraz dzieci starszych niż 4 lata w częściach wspólnych budynków i w drodze do i z przedszkola. Takie same zasady będą obowiązywały w szkołach.

Piontkowski zapowiedział, że szczegółowe wymogi oraz data otwarcia szkół będą ogłoszone przez premiera za kilka dni. Mateusz Morawiecki ma też wówczas ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki. Otwarte przedszkola i żłobki od 6.05.2020. Zalecenia służb i MEN: 12 dzieci z możliwością zwiększenia o 2 osoby w grupie

dzieci i personel nie muszą mieć maseczek

nie ma w projekcie zarządzenia informacji o dystansie między dziećmi

bez wychodzenia poza teren przedszkola

mogę spędzać czas na dworze przy przedszkolu, w swojej grupie

Część przedszkoli i żłobków przygotowuje się na otwarcie 11 maja 2020 roku. Placówki musiały dostosować działalność do restrykcji GIS. Rodzice, którzy nie posłali dzieci do przedszkoli, mogą nadal pobierać zasiłek z ZUS. Uczniowie szkół nadal uczą się w systemie pracy zdalnej. Rząd zapowiedział, że szkoły zamknięte będą do 24.05.2020 roku. Wiele wskazuje też na to, że nie zostaną otwarte do końca roku szkolnego.

Szkoły zamknięte do 24.05.2020. Egzaminy przesunięte! Szkoły zamknięte do 24.05.2020 roku!

Przedszkola i żłobki mogą być otwierane od 6.05.2020 roku;

zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 24.05.2020;

Matura 2020 - od 8.06.2020;

Egzaminy ustne maturalne odwołane!;

Egzamin gimnazjalisty 2020 - 16 - 18.06.2020;

Rok akademicki na uczelniach wyższych w normalnym trybie rozpocznie się 1 października.

Czy klasy 1-3 szkół podstawowych rozpoczną naukę pod koniec maja? - Być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie opieki także w klasach młodszych 1-3 - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w radiowej Jedynce. Dodał, że rząd rozważa także umożliwienie powrotu do szkół starszym rocznikom.

Szef resortu edukacji narodowej dodał, że identyczne rozwiązanie jest rozważane w przypadku starszych roczników. Na decyzję wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Jak będą otwarte żłobki i przedszkola? Od 6 maja możliwość uruchomienia placówek - Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja 2020 roku organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informuje rząd.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie. Zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020 Świadczenie wypłacane jest rodzicom, gdy: przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19. Terminy egzaminów 2020. MEN i CKE publikują harmonogram Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Matura 2020 Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. Zamknięcie szkół i przedszkoli do 10.05.2020? Konferencja premiera i ministra edukacji w piątek Jak podaje gazetawroclawska.pl prawdopodobnie w drugiej połowie maja, kiedy liczba zakażonych koronawirusem nie ma wzrastać drastycznie, otwarte zostaną przedszkola i szkoły. Te ostatnie tylko dla klas 1 - 3. Udział w zajęciach ma być jednak dobrowolny.

- Chcemy umożliwić opiekę nad najmłodszymi dziećmi, aby rodzice, którzy dotąd przez kilka tygodni nie chodzili do pracy, mogli do pracy wrócić - tłumaczy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Uczniowie pozostałych klas mają uczyć się zdalnie nawet do czerwca, a może nawet do końca roku szkolnego. Rok szkolny ma się zakończy zgodnie z planem - 26.06.2020. W piątek, 24.04.2020 odbędzie się konferencja premiera i szefa MEN. Mają zostać podane konkretne terminy egzaminów. Zamknięcie szkół będzie przedłużone? Decyzja do piątku Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski pod koniec tygodnia ma poinformować o decyzji dotyczącej zamknięcia szkół. W środę na antenie TVP 1 powiedział, że na decyzje wpływ będzie miał minister zdrowia, ale już teraz bardzo prawdopodobne jest przedłużenie pracy zdalnej. Dodał także, że za kilka do kilkunastu dni resort postara się przedstawić harmonogram związany z egzaminami.

Informacje o ewentualnym dalszym zamknięciu szkół i przedszkoli od 27.04.2020 roku mają zostać podane w czwartek. W tym materiale będziemy podawać najnowsze wiadomości. Co dalej ze szkołami i przedszkolami? Szef MEN: Raczej będzie decyzja o przedłużeniu zamknięcia placówek - Wydaje się, że w chwili obecnej, raczej będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół działających w formie tradycyjnej - powiedział we wtorek (21.04.2020)szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski w "Kwadransie politycznym" w TVP1. Na razie nie wiadomo, czy uczniowie będą mogli wrócić do szkół jeszcze w tym roku szkolnym. "To zależy, co będzie się działo z epidemią" - dodał Piontkowski. Minister dodał, że jednym z wariantów na najbliższy czas to powstanie "mapy drogowej" powrotu do szkół. Istnieje prawdopodobieństwo, że najpierw otwarte zostaną przedszkola i najmłodsi uczniowie szkół. Będzie miało to także związek z odmrożeniem gospodarki i koniecznością powrotu do pracy rodziców.

Minister wykluczył scenariusz w którym lekcje odbywałyby się na kilka zmian. - Uczniowie i tak będą spotykać się w jednym budynku - zauważył. - System zmianowy nie spełniłby funkcji - dodał. Zamknięcie szkół do końca roku szkolnego? Wicepremier Jadwiga Emilewicz w programie Onet Rano przyznała, że szkoły w pełnym rytmie nauki prawdopodobnie w tym roku już nie wrócą do swojej działalności. - W dalszych etapach mówimy o opiece organizowanej w szkołach i przedszkolach dla dzieci, po to, żeby wtedy, kiedy handel oraz usługi zostaną uruchomione w większym stopniu, żeby rodzice mogli wrócić do pracy - tłumaczyła wicepremier Jadwiga Emilewicz. - O szkołach, jak mówił pan minister Łukasz Szumowski, będziemy rozmawiać w osobnym rytmie i to będziemy komunikować wspólnie - zaznaczyła.

Szkoły i przedszkola zamknięte do 26 kwietnia. Co dalej? W tej chwili oficjalnie wiadomo, że szkoły i przedszkola, a także uczelnie wyższe do 26.04.2020 roku są zamknięte. Uczniowie i studenci uczą się zdalnie. Mówi się już, że okres ten zostanie wydłużony o tydzień, a nawet dłużej. Rodzice dzieci do 8 roku życia mogą nadal wnioskować o zasiłek opiekuńczy.

Jedynym krajem w Europie, który częściowo przywrócił naukę w szkołach, jest Dania. W Polsce rząd na razie analizuje liczbę nowych zakażeń i ich wzrost w kolejnych dniach. Od najbliższego tygodnia stopniowe będą łagodzone niektóre ograniczenia i - zależnie o sytuacji - będą zapadały kolejne decyzje. Od 16 kwietnia obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa. Nadal trzeba także zachować odstęp 2 metrów i poruszać się w przestrzeni publicznej pojedynczo. Takich zasad nie da się wyegzekwować w szkole czy przedszkolu. Co z egzaminami? Matura 2020 i Egzamin Ósmoklasisty 2020 przełożone! Przed świętami premier i minister edukacji poinformowali o przeniesieniu terminów egzaminów, najprawdopodobniej na druga połowę czerwca. Nie podali konkretnej daty, a w rozporządzeniu podano, że informacja ta pojawi się na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem.

Jako element bezpieczniejszego przeprowadzenia egzaminów Ministerstwo bierze pod uwagę rezygnację z części ustnych i oparcie się na samych wynikach egzaminów pisemnych.

Kiedy koniec roku szkolnego? Termin zakończenia roku jak na razie nie uległ zmianie. Oznacza to, że uczniowie liceów i techników przystępujący w tym roku do egzaminu dojrzałości zakończą rok szkolny 24 kwietnia. Do tego czasu powinni otrzymać świadectwa. Jak na razie wygląda na to, że nauczyciele będą musieli wystawić uczniom oceny zdalnie. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to pierwszy taki przypadek w historii polskiego szkolnictwa.

Wakacje 2020. Bez kolonii i obozów? Szef resortu zdrowia kategorycznie stwierdził też, że wakacje w 2020 roku będą absolutnie różnie od tych, które znamy. - O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Możemy zakładać, że w wakacje nie będzie kolonii, nie będzie obozów - powiedział.