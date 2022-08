Szkoła ponadpodstawowa prywatna. Plusy i minusy liceów i techników niepublicznych. Niepubliczne szkoły średnie Trójmiasto

Rekrutacja do szkoły średniej 2022

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich rozpoczęła się 2 sierpnia. Młodzież, która nie dostała się do szkoły za pierwszym razem może skorzystać z drugiej szansy przyjęcia do czwartku 4 sierpnia. Absolwenci szkół podstawowych mogą ponownie składać dokumenty do szkół, które zgłosiły wolne miejsca w klasach.

Co, jeżeli uczeń nie dostanie się do szkoły w rekrutacji uzupełniającej? Jedną z alternatyw jest szkoła średnia niepubliczna.