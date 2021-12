Szklarnie, pieniądze i spór gminy z wojewodą o działki prywatnego inwestora w Wojanowie (gm. Pruszcz Gdański)

Puste szklarnie - pełno pytań

Ziemie wokół węzłów autostrady od lat stają się łakomym kąskiem dla dużych inwestorów. Nie inaczej było z terenami w Wojanowie (gm. Pruszcz Gdański). Problemem tego miejsca okazała się jednak wysoka klasa ziemi. Aby uniknąć zgody ministra rolnictwa na zmianę planu zagospodarowania terenu, właściciel poprosił o pomoc gminę. Wokół całego przedsięwzięcia pojawiło się wiele wątpliwości, a w spór z lokalnymi władzami zaangażowały się organy wojewody. Całej sprawie już teraz przygląda się sąd. Dlaczego gmina tak bardzo angażuje się w pomoc inwestorowi? Jaką funkcję pełnią puste szklarnie na działce w Wojanowie? Jak się okazuje, nie są one elementem przeznaczonym pod rolniczą uprawę ziemi. Ich zagospodarowanie służyć ma podporządkowaniu pod prawo, które ściśle określa zabudowę obszarów znajdujących się na klasie ziemi od I do III .

Bez zgody ministra

Do zmiany planu zagospodarowania działek o tej klasie ziemi, wymagana jest zgoda Ministra Rolnictwa, który rzadko przystaje na tego typu inicjatywy samorządów. Jego zgoda nie jest jednak wymagana, jeśli spełnione zostają cztery warunki. Po pierwsze, co najmniej połowa każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy – warunek ten spełniony został dzięki wybudowanym na terenie działki szklarniom. Po drugie, grunty muszą być położone w odległości nie większej niż 50 metrów od najbliższej działki budowlanej (od punktów skrajnych dzieli je odległość 47 metrów). Ponadto, grunty muszą być położone w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej, a ich powierzchnia nie przekracza więcej niż pół hektara. Aby spełnić ostatni warunek, dwuhektarową działkę podzielono na trzy części tak, by jedna z nich nie przekraczała powierzchni pół hektara, a pozostałe dwie nadal stanowiły obszar rolniczy. Właściciel działki w Wojanowie, spełniając wszystkie warunki, wystąpił do gminy z prośbą o zmianę planu zagospodarowania miejscowego, chcąc zbudować w tym miejscu m.in. stację benzynową. Na jednej z sesji kilka miesięcy temu, rada gminy ostatecznie przyjęła uchwałę, która pomóc miała inwestorowi w „odrolnieniu” działki.