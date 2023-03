Szklakiem z Redłowa do Orłowa. Gdzie wybrać się na wiosenny spacer? ZDJĘCIA

Pomysły na weekend w Gdyni. Spacer plażą

Przez lata postępująca erozja klifu wymusiła na służbach zepchnięcie schronu do wody. Wcześniej znajdował się on na skraju 30-metrowej skarpy i pewne było, że prędzej czy później runie. Warto podkreślić, że początkowo brano pod uwagę wysadzenie schronu za pomocą materiałów wybuchowych, jednak potem zdecydowano się na mniej efektowne rozwiązanie, dzięki czemu konstrukcja stała się lokalną atrakcją .

Możemy zacząć na plaży tuż przy rezerwacie przyrody Kępa Redłowska, przechodząc przez teren piknikowy na Polance Redłowskiej. Idąc dalej, przejdziemy przez falochron, aż dotrzemy pod bardzo popularne i idealne do fotografowania miejsce - huśtawkę na samej plaży. Dalej czeka na nas historyczny bunkier , który zepchnięto z klifu w 2012 roku. To pamiątka po czasach, kiedy w tym miejscu istniała 11. Bateria Artylerii Stałej .

Dalej czeka na nas jeden z najważniejszych gdyńskich symboli - orłowski klif . Ikona polskiego wybrzeża należy do najczęściej fotografowanych morskich krajobrazów Trójmiasta. Po jego minięciu trafiamy już do Orłowa, nadmorskiej dzielnicy Gdyni, która ma do zaoferowania wiele pięknych widoków. Warto odwiedzić tam domek Żeromskiego , w którym w 1920 roku wraz z rodziną mieszkał polski pisarz, autor m.in. „Przedwiośnia”. Tu czeka orłowskie molo oraz nadmorski deptak, czyli Promenada Królowej Marysieńki. Idziemy dalej, by odkrywać magię Orłowa.

Przez rezerwat przyrody Kępa Redłowska

Oprócz zapierających dech w piersiach widoków, na szlaku możemy też liczyć na porządną dawkę historii. Odcinek klifowego wybrzeża jest wyniesiony nawet do 65 metrów nad poziomem morza, a na samej kępie znajdziemy pozostałości po stanowiskach ogniowych 11. Baterii Artylerii Stałej. To historyczne relikty z czasów zimnej wojny, które kilka lat temu zostały poddane konserwacji, oczyszczeniu i malowaniu. Pierwsze strzały techniczne oddano tutaj w 1948 roku. 11. BAS to najlepiej zachowana bateria nadbrzeżna w Polsce. Redłowska wchodziła w skład 31. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. Usytuowana została na wysokości około 50 metrów n.p.m. i miała chronić podejścia do portu w gdyńskim Oksywiu, który do dzisiaj jest główną bazą Marynarki Wojennej RP. Na ogólnodostępnej części zobaczymy jedynie część obiektów, reszta leży w granicach zamkniętej jednostki wojskowej w północno-zachodniej części rezerwatu Kępa Redłowska. Miłośników militariów z pewnością zadowolą inne wojskowe pozostałości na ogólnodostępnym terenie, tj. historyczne bunkry i okopy, które w dobrym stanie zachowały się do dziś.