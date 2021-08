Szefowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku nie może wrócić do pracy. Ma prokuratorski zakaz, sąd jeszcze nie rozpatrzył zażalenia

Jak się dowiedzieliśmy, w gabinecie dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku nadal urzęduje tymczasowy zastępca wyznaczony przez burmistrza Marka Charzewskiego.

Przypomnijmy, na początku sierpnia 2021 r. szefowa placówki miała stawić się do pracy, ale powstrzymała ją prokuratura, która zastosowała nowy środek zapobiegawczy, czyli zakaz wykonywania obowiązków i kontaktowania się z pracownikami.

– Obecnie pani dyrektor przebywa na urlopie, ale jej pełnomocnicy złożyli skargę do Sądu Okręgowego na postanowienie prokuratora. Spodziewamy się, że decyzja w sądzie zostanie podjęta jeszcze w tym miesiącu – mówi Jan Tadeusz Wilk. – Moim zdaniem, jeśli są tak ważne argumenty, że śledczy przekonają sąd, to trzeba byłoby z panią dyrektor rozwiązać umowę. Ale jeśli sąd uchyli decyzję prokuratury, to natychmiast wróci do pracy.