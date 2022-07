Szczyt sezonu 2022 w Jastarni. W Kinie Żeglarz sensualnie i na golasa. A na deser rozmowy z Magda Kuszewską o męskich fantazjach

Co zobaczymy w Jastarni na sobotnim wernisażu (30.07.2022, godz. 21)?

- Dziesiątki nagich kobiet: starszych i młodszych, większych i mniejszych, blondynek, brunetek, siwych, o oczach niebieskich, brązowych, czarnych i zielonych - wylicza Patrycja Blindow z Kina Żeglarz w Jastarni. - Wszystkie piękne. Wszystkie w jedności z nadmorską naturą. To właśnie uchwyciła, łapiąc w kadrze każdą porę roku, trójmiejska fotografka Monika Rucińska.

Kino na Półwyspie nieprzypadkowo pokaże prace Moniki Rucińskiej.

- Projekt „CIAŁO” to dokładnie to, co jako trzy pokolenia kobiet z Żeglarza cenimy najbardziej – niezależność, bliskość i naturalność. Wystawa ma na celu ukazanie ciała jako elementu natury, odartego z uprzedmiotowienia, z instrumentalnego traktowania i z seksualizacji. Tylko wolność - wyjaśnia Patrycja Blindow.