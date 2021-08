Szczepienia przeciw COVID-19. Czy lekarze, którzy odmówią zaszczepienia się, mogą stracić prawo wykonywania zawodu? Dorota Abramowicz

Zarówno Rada Medyczna przy premierze, jak i eksperci PAN, wzywają do wprowadzenia obowiązku szczepień, m.in. pracowników medycznych. Czy oznacza to, że lekarze i pielęgniarki, którzy odmówią zaszczepienia się przeciw COVID-19, mogą stracić pracę? – Jeśli lekarz będzie namawiać pacjentów, by ci się nie szczepili – będą wyciągane konsekwencje. Jeśli sam się nie zaszczepi – restrykcji nie będzie – mówi dr Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.