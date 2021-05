Szczepienia na Pomorzu. Przekroczyliśmy magiczny próg – połowa dorosłych mieszkańców jest już zaszczepiona

Szczepienia w województwie pomorskim przebiegają sprawnie. Obecnie jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem wykonanych szczepień w stosunku do liczby ludności. Przekroczyliśmy próg 50% szczepień dorosłych mieszkańców Pomorza (minimum jedną dawką). Jest to dobrą prognozą na przyszłość. Te wyniki świadczą niewątpliwie o tym, że mieszkańcy Pomorza chcą się szczepić, mają świadomość tego, że jest jedyna droga do powrotu normalności. Na wysoki współczynnik liczby zaszczepionych osób ma również wpływ równomierne rozmieszczenie punktów szczepień na Pomorzu oraz zaangażowanie w realizację Narodowego Programu Szczepień wojewódzkiego oddziału NFZ . Należy podkreślić również współpracę wojewody z samorządami oraz podmiotów prowadzących punkty szczepień.

W punktach na terenie Trójmiasta szczepi się też wielu mieszkańców z okolicznych powiatów, którzy np. dojeżdżają do pracy do Gdańska, Sopotu, czy Gdyni.

Niepokojącym zjawiskiem, związanym zapewne ze zbliżającymi się wakacjami, jest jednak to, że coraz częściej zdarza się, że ktoś chce przełożyć termin podania drugiej dawki szczepionki tak, by nie kolidowała z jego planami urlopowymi. Istnieje też obawa, że część osób będzie w tej sytuacji w ogóle z drugiej dawki szczepionki rezygnować. Zdaniem Piotra Kobzdeja – takie przypadki mogłyby zakłócić harmonogram szczepień, bo co do zasady – szczepienia drugą dawką nie można przekładać.

Eksperci uważają, że lepiej zachęcać ludzi do szczepień niż im to nakazywać. Jak twierdzi dr Jerzy Karpiński różnego typu zachęty w stosunku do swoich pracowników zaczynają już stosować pracodawcy, natomiast młodym ludziom zachętą będzie zapewne możliwość swobodnego poruszania się po Europie czy nieograniczony niczym wstęp na imprezy masowe, koncerty itp.