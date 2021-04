Szczepienia dla marynarzy. Będą mieli problem z powrotami do domów? Organizacje apelują do polskiego rządu

- W przyszłym tygodniu lecę na statek - mówi pan Michał, trzeci oficer. - Będę pływać w regiony, gdzie jest dużo zachorowań na Covid-19. Teoretycznie mój rocznik może się od środy rejestrować na szczepienia, ale w sytuacji, gdy wracam za 4-5 miesięcy, odstęp między pierwszą a drugą dawką byłby zbyt długi. Dlatego w moim przypadku w grę wchodzi jedynie szczepionka Johnson&Johnson, dedykowana jednak na razie chorym leżącym. Dzwoniłem już do kilku punktów szczepień, odsyłają mnie z kwitkiem. A ja coraz bardziej obawiam się, czy we wrześniu - październiku, kiedy będę wracać, brak zaświadczenia o szczepieniu nie sprawi, że będę miał problemy z wejściem na pokład samolotu.

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", Organizacja Marynarzy Kontraktowych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy już kilka miesięcy temu wystąpiły do Premiera RP z prośbą o wpisanie marynarzy na priorytetową listę zawodów objętych programem szczepień przeciw COVID-19. Polska należy do Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO, które przyznały marynarzom status pracowników kluczowych.

- Przypominamy, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) i Międzynarodowa Organizacja Lotnicza, członkowie ONZ, wystosowały wspólne pismo do rządów, w którym wnoszą, by marynarze, lotnicy i działu pokładowego, traktowani byli priorytetowo podczas programu szczepień - dodaje Andrzej Kościk. - Do tych grup powinni dołączyć także kierowcy, przewożący towary do różnych krajów świata. Skala rażenia jest duża, wszyscy zdają sobie sprawę, że muszą być zaszczepieni, bo nie będą mogli wykonywać zawodu związanego z wyjazdami.