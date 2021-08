Szczepibus wyruszył na ulice Pomorza! Będzie objeżdżał miasta i gminy całego regionu

Mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 będzie odwiedzał pomorskie gminy i miasta o niższym odsetku osób zaszczepionych. Z inicjatywą uruchomienia takiej usługi wyszedł wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Natomiast Gdynia pomogła w realizacji, udzieliła wsparcia merytorycznego i udostępniła pojazd.

– Szczególne podziękowania należą się Gdyni, która ma już to doświadczenie, bo taki autobus jest dostępny dla mieszkańców dzielnic – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Pamiętajmy, że w Gdyni powstał pierwszy punkt drive-thru, który pobierał próbki do badań, testów na COVID-19. Podobnie jest z innymi akcjami – nasza współpraca na wszystkich polach przebiega wzorowo. Ten autobus również jest przykładem świetnej współpracy. Gdynia zaoferowała pomoc również przy organizacji autobusu, który dotrze do tych miejsc, gdzie wskaźnik szczepień jest najniższy. Bardzo nam zależy, żeby tam zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.