Szczegóły tragedii w gminie Dzierzgoń. Na ciele martwego dziecka znaleziono liczne obrażenia!

- Ze wstępnej opinii sporządzonej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że 9-miesięczny noworodek płci męskiej urodził się żywy i zdolny do życia. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci był wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami - mówi prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy gdańskiej Prokuratury Okręgowej. - W sprawie w dalszym ciągu trwają intensywne czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów zmierzających do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym roli innych osób.