Szarżował autem po Głównym Mieście w Gdańsku. Był niepoczytalny. Jak wymiar sprawiedliwości ocenia takie sprawy?

- Jeżeli chodzi o podstawy odpowiedzialności w prawie karnym, jedną z nich jest wina. Są pewne osoby, które z racji pewnych dysfunkcji, niedojrzałości albo stanów, w którym się znalazły, bo to są w sumie trzy grupy okoliczności — nieletniość, niepoczytalność i błąd. Z tej, że winy — w tym rozumieniu prawa karnego — nie ponoszą - wyjaśnia profesor Wojciech Cieślak, prawnik specjalizujący się w zakresie prawa karnego, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. - Zatem nie mogą także ponosić odpowiedzialności karnej, ponieważ brak możliwości czy zdolności do zawinienia w tym wypadku sprawia, że całość przesłanek, które regulują odpowiedzialność karną, się dezaktualizuje. Jeżeli wypada, któraś z tych kostek domina, o odpowiedzialności karnej w znaczeniu ścisłym, czyli znaczeniu, że można przeprowadzić postępowanie zakończone wyrokiem skazującym i człowieka zaordynować taką czy inną karą, to jest wykluczone. Możliwe jest stosowanie środków zabezpieczających w postaci np. umieszczenia w zakładzie leczenia.