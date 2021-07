Szalała za nią Marynarka Wojenna! Wielka gwiazda przedwojennego kina i teatru. Wybrzeże Marii Malickiej

Maria Malicka, wielka przedwojenna gwiazda polskiego teatru i kina. Aktorka zjawiskowej urody. Talent. Jerzy Waldorff w roku 1974 pisał o niej po spektaklu „Słodki ptak młodości”: „Zobaczyłem aktorkę nie tylko doskonałą, lecz młodą, która lśniła tak wielkim blaskiem, iż gasiła partnerów. Na scenie była jedna ona!”.

Występowała przed marszałkiem Piłsudskim i prezydentem Mościckim. Na portretach uwieczniali ją Kossak, Pankiewicz, Niesiołowski, Gottlieb, Witkacy i Geppert. Nazywano ją aniołem zesłanym do teatru przez Boga. Na jej jubileuszowy spektakl w 1974 roku, a zagrała w sztuce Oscara Wilde’a „Wachlarz Lady Windermere”, zaproszony został ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Nie mogąc przybyć, napisał do aktorki list, w którym m.in. czytamy: „Życzę, aby wszyscy, do których przez Panią uśmiecha się dobry Bóg, darzyli Ją zawsze wdzięcznością...”.