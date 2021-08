Sytuację na białoruskiej granicy i słowa Władysława Frasyniuka komentują posłowie z Pomorza OPRAC.: Jacek Wierciński

Na białoruskiej granicy Polski od kilkunastu dni przebywają osoby, które w naszym kraju chcą wystąpić o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tego, by nie weszły na terytorium państwa pilnują polscy strażnicy graniczni wspierani przez Wojsko Polskie, którzy nie dopuszczają również do kontaktu dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r. w programie TVN24 oburzony sytuacją poseł Władysław Frasyniuk z Platformy Obywatelskiej porównał żołnierzy do „śmieci”, i „watahy psów”. Skierowanie do prokuratury zawiadomienia w sprawie rzekomego znieważenia żołnierzy zapowiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, a wypowiedź obszernie komentują pomorscy parlamentarzyści różnych opcji.