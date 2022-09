System da Vinci - specjalistyczny robot do wykonywania zabiegów za ponad 8 mln zł, jest już w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku

Czym jest robot da Vinci?

Z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci przeprowadza się obecnie około 170 typów zabiegów chirurgicznych. Są to przede wszystkim operacje macicy, prostatektomia (usunięcie prostaty) i resekcja jelita grubego, ale również zabiegi w obrębie pęcherza moczowego, nerek, trzustki, płuc, głowy czy serca. Liczba wykonanych zabiegów chirurgicznych z pomocą systemu da Vinci przekroczyła już 10 milionów. Używany jest w 67 krajach, a ok. 55 tys. chirurgów zostało przeszkolonych do pracy z wykorzystaniem robota.