Symboliczne przecięcie wstęgi na kładce nad Motławą i festyn na Wyspie Spichrzów. Granaria z szansą na światową nagrodę [zdjęcia]

Warto wymienić twórców, bowiem ich praca oraz realizacja koncepcji na etapie wykonawczym spotkała się z ogromnym uznaniem i pretenduje do nagrody w jednej z 11 kategorii, w światowym konkursie MIPIM Awards, uznawanej za branżowego Oskara. Uroczystość ogłoszenia tegorocznych wyników to zapis w pigułce wydarzeń ostatnich miesięcy.

Tradycyjnie bowiem nagrody MIPIM wręczane są w marcu, w festiwalowym pałacu w Cannes, w tym samym, w którym w maju spotykają się na bodaj najbardziej znanym festiwalu filmowcy. W związku z inwazją w calej Europie koronawirusa uroczystość została przeniesiona na czerwiec, kiedy to… również ją odwołano. Po raz pierwszy organizatorzy wielkiego branżowego spotkania (w tegorocznym miało uczestniczyć 23 tysiące architektów, przedstawicieli firm budowlanych i innych branż, działających na rynku nieruchomości) postanowili opuścić Lazurowe Wybrzeże. Trzecie „podejście” do wręczenia nagród będzie miało miejsce 15 września, w czasie Paris Real Estate Week, czyli Paryskiego Tygodnia Nieruchomości. Czy skończy się na „do trzech razy sztuka”? No bo przecież samoloty do Paryżą znowu nie latają. Jednak na to emocjonujące wydarzenie wybierają się belgijscy partnerzy realizującego gdański projekt konsorcjum.