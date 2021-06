Sylwia Celmer odwołana ze stanowiska starosty sztumskiego. Jej miejsce zajął Leszek Sarnowski

- To co się dzisiaj stało, jest dowodem działania ponad podziałami. Grupa radnych pochodzi z różnych ugrupowań. Łączą nas dwie kwestie. Niezgoda z tym, co do tej pory było i zgoda co do tego co trzeba zrobić, by ten powiat bardziej zintegrować. Na gorąco, cztery najistotniejsze sprawy: uzdrowienie sytuacji personalno – kompetencyjnej w urzędzie starostwa, integracja powiatu w oparciu o wszystkie gminy, także nawiązanie współpracy z samorządem wojewódzkim, kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej, wreszcie bardziej efektywna promocja powiatu – stwierdził Leszek Sarnowski. - Wszystkich zapraszam do współpracy, by interes mieszkańców powiatu sztumskiego w pierwszej kolejności mieli na uwadze.