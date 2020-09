Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem". Piękna kwidzynianka gwiazdą TTV i Instagrama. Przeszła niesamowitą metamorfozę!

W programie rodziny, grupy przyjaciół oraz pary komentują wybrane programy telewizyjne z ubiegłego tygodnia. Swój sukces zawdzięcza prostemu pomysłowi – obserwujemy, jak zwyczajni widzowie, z pozycji swojej kanapy, oglądają i komentują to, co śledzą w telewizji. Bomba w programie występuję razem ze swoją przyjaciółką, Ewą Mrozowską i jest jedną z jego najpopularniejszych uczestniczek.

W programie "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jak zobaczyła się pierwszy raz w telewizji, to był to dla niej impuls do tego, by wziąć się za siebie.