Święto Wojska Polskiego. Gdynia oddała hołd żołnierzom Rzeczpospolitej ZDJĘCIA

Jak co roku, uroczystego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego mieszkańcy mogli wysłuchać przy Nabrzeżu Pomorskim przed ORP ,,Błyskawica". Tradycyjnie wzięli w nim udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele wojska.

- Honor żołnierski to wartość wyjątkowa - pisał w liście do uczestników wydarzenia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. - Nie bez powodu jego ochrona jest jednym z zobowiązań, jakie składa każdy żołnierz wypowiadający słowa przysięgi wojskowej. To szczególne zobowiązanie. Ostanie miesiące pokazały, że także w czasie pokoju, siły zbrojne odgrywają istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim obywatelom. Działania wojska okazały się nieocenione podczas pandemii COVID-19. Żołnierze współpracując z innymi służbami zajmują się logistyką, wspierają akcję szczepień, opiekują się kombatantami. Są również wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują pomocy w walce ze skutkami klęsk żywiołowych. W codziennej służbie nie zaniedbują swojego powołania. Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, ponad 100 lat temu. Dziś, w jego rocznicę, pokażmy publicznie, ze pamiętamy o jego bohaterskich przodkach i doceniamy wartość służby wojskowej. Żołnierze, w dniu waszego święta przyjmijcie wyrazy uznania. Wasza służba jest ważna i potrzeba.