Święto tenisa w Gdyni. Turniej BNP Paribas Poland Open rozpoczęty pokazowym meczem Igi Świątek i Huberta Hurkacza Łukasz Kamasz

Dwoje najlepszych polskich tenisistów otworzyło turniej w Gdyni meczem pokazowym. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrali na gdyńskich kortach przy pełnej publiczności, to była ostatnia okazja do pożegnania ich przed wylotem do Tokio na igrzyska olimpijskie. Naszym najlepszym tenisistom, ku uciesze widzów, mecz sędziowała inna legenda - Wojciech Fibak.