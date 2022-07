Święto siatkówki w Gdyni zakończone. Aktywna Plaża 2022 ponownie na wysokim poziomie!

Rywalizacja rozpoczęła się w piątek. Pod siatką na plaży swoje umiejętności zaprezentowali najmłodsi sportowcy, walczący w kategoriach do trzynastu i piętnastu lat.

W sobotę i niedzielę do boju przystąpili starsi sportowcy. W turnieju głównym kobiet po emocjonującej walce wygrała doświadczona para Aleksandra Zdon i Izabela Zackiewicz, która po kilkuletniej przerwie z przytupem powróciła na plażowe boiska. Srebrny medal w Gdyni wywalczyły Nicole Jochym i Aleksandra Chudzik. Na najniższym stopniu podium stanęły Aleksandra Chyła i Agnieszka Wołoszyn.

Wśród mężczyzn zwyciężyła para Mateusz Zięba i Jan Krasiński. Drugie miejsce zajął Jakub Jetke z Jakubem Sulimą. Na najniższym stopniu podium stanęli Adrian Białecki z Bartkiem Pietruczukiem.

- To był bardzo udany turniej, którego wysoki poziom sportowy pokazał wszystkim, że w Gdyni jest ogromny potencjał i głód na organizację tego rodzaju imprez - mówi Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. - Takich emocji, które dostarczyły nam siatkarki i siatkarze, dawno nie było. Warto wspomnieć, że pula nagród wynosiła 15 tysięcy złotych, a nagrodą specjalną był samochód na weekend z pełnym bakiem, ufundowany przez firmę Auto Mobil Premium z Gdyni. Było więc o co walczyć. Właśnie walkę do ostatniej piłki oraz wielkie zaangażowanie zaprezentowały uczestniczki i uczestnicy turnieju.