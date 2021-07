Święto muzyki w Operze Leśnej. Top of the Top Sopot Festival 17-19 sierpnia - całość na żywo na antenie TVN

W sierpniu czekają nas trzy dni doskonałej rozrywki. Od 17 do 19 sierpnia w Operze Leśnej odbywa się czwarta edycja Top of the Top Sopot Festival.

Top of the Top Festival w Sopocie 2021

Tegoroczna impreza upłynie pod znakiem wielkich jubileuszy. Pierwszego dnia zaplanowany jest koncert z okazji 120-lecia Miasta Sopot. Drugi dzień to podsumowanie barwnej 60-letniej historii sopockich festiwali. Na koniec wyjątkowe wydarzenie – koncert jubileuszowy na 20-lecie TVN24.