Święto bursztynów i biżuterii w AmberExpo. Sprawdźcie, co można było zobaczyć na AMBERIF

- Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem nowych klientów, jak również dokonywaniem sprzedaży klientom, których już mamy. Jest to znakomita okazja do zwiększenia wolumenu sprzedaży ze względu na to, że na te targi przyjeżdżają wszyscy biznesowi amatorzy bursztynu z całego świata. W 1994 roku były pierwsze targi, z przerwą na pandemię byłem na wszystkich - opowiada pan Tomasz, przedstawiciel Amber-Art-Gutowski. - Nasza firma specjalizuje się w insektach, zwierzątkach, rybach. Wszystkie wykonane z bursztynu i srebra. Są to wyroby powtarzalne, odlewy, ale wymagające niezwykłej precyzji i kunsztu. Kamienie używane do tych wyrobów są niekiedy bardzo malutkie. Klienci cenią sobie to, bo trudno jest uzyskać tego typu kamienie w zwykłych warunkach firm bursztyniarskich, my mamy odpowiedni osprzęt, który pozwala to zrobić - dodaje.