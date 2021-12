Świetne zakończenie roku w wykonaniu Arki Gdynia. Stomil rozgromiony, czas rozpocząć przygotowania do wiosny!

Skład zespołu z Gdyni, po raz kolejny, różnił się od tego, który zazwyczaj wybiega na boiska Fortuny 1. Ligi. Zabrakło m.in. Adama Dei czy Adama Kasperkiewicza, którzy dotychczas mieli pewne miejsce w składzie drużyny Ryszarda Tarasiewicza. Nieobecny był również kontuzjowany Hubert Adamczyk. Dobrą wiadomością był natomiast powrót do pierwszego składu Matusza Stępnia. Arkowcy od początku starali się atakować, żółto-niebiescy pokazywali, że w tym meczu będzie ich interesowało tylko zwycięstwo, a gra na dwóch napastników miała ich do tego celu przybliżać. Żółto-niebiescy, z wyraźnie ofensywnym nastawieniem, postawili na grę skrzydłami, w pierwszych minutach meczu szczególnie dobrze patrzyło się na lewą stronę boiska, gdzie szaleli Valcarce i Stępień. Kombinacyjnej gry próbował również Christian Aleman i można było odnieść wrażenie, że sytuacje bramkowe dla Arki w tym meczu to kwestia czasu. Jednak pomimo tego, że gdynianie atakowali, to Stomil również pokazał, że potrafi być groźny. Przed 20 minutą meczu w boczną siatkę trafił Żwir, po tym jak zaliczył bardzo dobry rajd prawym skrzydłem. Goście nie przyjechali do Gdyni tylko się bronić, na boisku Stadionu Miejskiego było mnóstwo wolnych przestrzeni, oba zespołu były nastawione bardzo ofensywnie i o nudzie nie mogło być mowy. Jedynym problemem, szczególnie arkowców, były sytuacje bramkowe. Gdynianie nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia pod bramką Krzysztofa Bąkowskiego, jednak po pół godzinie gry i na to nadszedł czas. W 33 minucie meczu, po dośrodkowaniu, Bąkowski musiał się ratować wybiciem. Dosłownie minutę później gdynianie pokazali, że to właśnie wrzutki w pole karne są ich najmocniejszą bronią. Fantastycznie dośrodkował Matusz Stępień, a akcję głową wykończył kapitan żółto-niebieskich Michał Marcjanik. Stomil chciał odpowiedzieć natychmiast, jednak strzał Michała Monety pewnie obronił Daniel Kajzer. To było kilka najbardziej intensywnych minut od bardzo dawna w meczu żółto-niebieskich, dosłownie chwilę później arkowców od straty bramki, po strzale Mikity, uchroniło... spojenie. Mecz w Gdyni to była jedna wielka wymiana ciosów! W kolejnej akcji strzał Stępnia z linii bramkowej wybił Bąkowski. Jeszcze przed pierwszą połową, strzał zza pola karnego po świetnym odbiorze oddał Milewski. Arka bombardowała w Gdyni Stomil, jednak po pierwszej połowie przełożyło się to tylko na jedno bramkową przewagę, tymczasem goście nie pozostawali gdynianom dłużni i również zaliczyli kilka bardzo dobrych akcji.