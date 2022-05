Świetna zabawa i wyjątkowa frekwencja podczas Borkowskiego Dnia Sąsiada w gminie Pruszcz Gdański. Zdjęcia

Spotkanie mieszkańców

Frajda dla najmłodszych

A atrakcji nie zabrakło. Były zawody w zbieraniu piłek - wygrał ten, kto zebrał najwięcej, a to nie było łatwe. Najmłodsi mieli kreatywne pomysły - chowali w kieszenie, kaptury, w co się tylko dało. Niemałą frajdę sprawiły dzieciom również możliwość puszczenia wody ze strażackiej sikawki, a także strzelanie z łuku. Choć upałów nie było, to nie zabrakło chętnych na lody. Szczęśliwcy otrzymali kupony na darmowe lody - było ich 150.