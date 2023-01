Święta z dobrą energią. Chcą na co dzień pomagać seniorom, mają świetne pomysły!

Do kogo trafią środki na wcielenie pomysłów w życie? Wszystko zależy od Czytelników i Internautów - a zadanie nie jest proste. Uczestnicy naszej akcji wykazali się pomysłowością, pracowali nad scenariuszami, wiele projektów już zrealizowali, inne mają w planach - a wszystko po to, by jeszcze lepiej wspierać seniorów i w tym trudnym czasie odpowiadać na ich potrzeby. Co proponują?