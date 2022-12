Święta Bożego Narodzenia. Zabezpiecz mieszkanie, przygotuj się do drogi i daj znać sąsiadom. Policyjne vademecum. WIDEO

Boże Narodzenie 2022. Jak zabezpieczyć się przed złodziejami?

W okresie przedświątecznym oraz świątecznym na ulicach pojawia się więcej policjantów. Oprócz tych umundurowanych, nad bezpieczeństwem czuwać będą również nieumundurowani funkcjonariusze.

Jeśli wybieramy się do rodziny na święta, pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Kiedy my świętujemy, może dojść do kradzieży. Dlatego też więcej patroli policyjnych będzie czuwać nad naszym bezpieczeństwem, które będą sprawdzać, czy mieszkania pod naszą nieobecność nie padają łupem złodziei.

Pamiętajmy: