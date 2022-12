Święta Bożego Narodzenia w PRL. Kolejki, puste półki, życie na kartki - tak wyglądała rzeczywistość. Zobacz archiwalne zdjęcia!

Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL. Tak kiedyś wyglądały te dni

Mimo pustych półek i ciągnących się do nich kolejek, sklepy były świątecznie udekorowane. Na wystawach ustawiano oświetlone choinki, napisy „Wesołych Świat” wycięte ze styropianu lub też przebrane za Mikołaja manekiny. W sklepach można było zaopatrzyć się w bombki i inne ozdoby choinkowe. Żeby kupić produkty żywnościowe trzeba było mieć kartki.

„Kartki żywnościowe po raz pierwszy pojawiły się w czasie I wojny światowej i były używane aż do zakończenia wojny polsko–bolszewickiej. Po raz drugi reglamentacja kartkowa została wprowadzona w czasie II wojny światowej. Tym razem kartki gościły na rynku ( z krótką przerwą) aż do 1953 r. W 1976 r. rozpoczął się kolejny okres reglamentacji produktów pierwszej potrzeby i trwał do upadku komunizmu w 1989 r.” - czytamy w książce "Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL" Andrzeja Zawistowskiego.