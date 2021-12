Święta Bożego Narodzenia po kaszubsku. Dyrektor Tomasz Fopke o mniej i bardziej znanych zwyczajach regionu

Święta Bożego Narodzenia. Tak wyglądają na Kaszubach

Alicja Choinka: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, powiedzmy zatem nieco o niegdyś praktykowanych tradycjach, które kultywowano na naszym terenie? Z czym były one związane?

Tomasz Fopke: Święta Bożego Narodzenia, czyli kaszubskie Gòdë – to czas radości z narodzin małego Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela. Gwiazdkę, czyli wigilię, przeddzień Bożego Narodzenia poprzedzał czas przygotowań, czyli adwent (jagwańt po kaszubsku). Był to czas porządkowania obejścia, wymiany ściółki u zwierząt. W tym czasie szczególnie dbano o zwierzęta, bo wierzono, że mogą one się odwdzięczyć gospodarzom, którzy nie nazbyt o nie dbali. Dzieci pomagały rodzicom. Obowiązkiem ojca było zdobycie drzewka wigilijnego, czyli tak zwanej danczi, gòdowégò drzewka, które później ustawiano w głównej izbie domostwa i przyozdabiano. Wcześniej były to ozdoby, takie, które były pod ręką, czyli jabłka, małe ciastka; później też papierowe ozdoby a w końcu to, co wyprodukowano w fabrykach, czyli bombki, lampki.