Święta Bożego Narodzenia bez mięsa? To możliwe! Sprawdź najlepsze pomysły na świąteczne wege potrawy!

Wegetariańskie Święta Bożego Narodzenia. Jakie dania ugotować?

Jeśli zdecydujecie się na tradycyjne dania Wigilijne, sprawa wygląda dość prosto, ponieważ są one wegetariańskie (pomijając oczywiście dania z ryb). Ale co dalej? Spokojnie! Jest naprawdę wiele przepisów, w których nie trzeba używać mięsa, by zachwyciły gości. Bezmięsny bigos, a może warzywny pasztet? A co powiecie na "śledzia" z boczniaków? Te i inne przepisy znajdziecie w naszej galerii!