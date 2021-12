ŚWIEĆ SIĘ z Energą | Dodatkowe nagrody od spółek Energa Obrót i Energa Oświetlenie

Fotowoltaika od Energi

Zainteresowanie fotowaltaiką w Polsce jest przeogromne. Od dwóch lat ten rynek przechodzi boom rozwojowy. Co roku mocy zainstalowana w fotowoltaice podwaja się.

Jednym z dostawców kompleksowym rozwiązań fotowoltaicznych jest Energa Obrót, która kieruje swoją ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

- To, co wyróżnia naszą ofertę, to kompleksowe podejście – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Rynku Masowego Energa Obrót. - Realizujemy każdy etap inwestycji od bezpłatnej wyceny, poprzez montaż, uruchomienie instalacji i załatwienie wszelkich formalności związanych z przyłączeniem.

Inną zaletą oferty Energi Obrót jest jest bezpieczeństwo – nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznych, 3 lata gwarancji na montaż instalacji, a w wybranym wariancie rok ubezpieczenia gratis na ryzyko niebezpieczeństw, takich jak opady gradu, uderzenia pioruna czy nawet kradzież jej zewnętrznych części.