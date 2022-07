Światowy Zjazd Kaszubów w Brusach. Pociąg Transcassubia z Chojnic wyjechał o godz. 10.38 | ZDJĘCIA+WIDEO

Światowy Zjazd Kaszubów w Brusach. Pociąg Transcassubia już jest na miejscu

Światowy Zjazd Kaszubów to manifestacja przynależności do kaszubskiej społeczności etnicznej i okazja do zaprezentowania współczesnego dziedzictwa Kaszub. W tym roku gospodarzem wydarzenia jest gmina Brusy. Zjazd organizowany jest we współpracy z powiatem chojnickim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Do Brus można było dotrzeć pociągiem Transcassubia. Trzeba przyznać, że to niezapomniane wrażenie, bo kiedy tylko skład ruszył z dworca w Chojnicach, rozległo się śpiewanie. Oczywiście w języku kaszubskim. Pasażerów było około 120. Trudno ich zliczyć, bo biletów było tylko… 70. Dla niektórych ich po prostu zabrakło. Konduktor tego dnia jednak ich nie sprawdzał.

Każdy z pasażerów mówił o chęci spotkania się, pośpiewana i tańczenia. To takie święto raz do roku.