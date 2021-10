Światowy Dzień Zwierząt. Pomorzanie chwalą się swoimi pupilami. Zobacz niezwykłe zdjęcia będące dowodem braterstwa ludzi i zwierząt!

Światowy Dzień Zwierząt! Pomorzanie chwalą się swoimi pupilami

Gdyby Twój pupil rozumiał, co do niego mówisz, jakie życzenia złożyłbyś mu z okazji jego święta? Wiecznej pogody ducha, sylwestra bez fajerwerków, poszanowania praw jego współbraci mniejszych rozsianych po całym świecie, a może tradycyjnie, zdrowia? Nawet jeśli czasami obawiasz się, że nie znajdujesz ze swoim zwierzakiem wspólnego języka, a co gorsza, zapomniałeś (oby nie) o prezencie, koniecznie złóż mu życzenia z okazji jego święta!