Światowy Dzień Walki z AIDS. Dlaczego testy w kierunku HIV są ważne? Gdzie się zbadać?

- Warto się testować dla swojego zdrowia i dla bezpieczeństwa bliskich. Polacy się nie badają, bo uważają, że ich ten temat nie dotyczy, że HIV występuje tylko wśród mitycznych grup ryzyka (sex workers, homoseksualni mężczyźni i osoby stosujące narkotyki w zastrzykach), których problem faktycznie dotyczył przede wszystkim, ale w minionym tysiącleciu. Jest to efekt tego, że edukację seksualną w Polsce mamy na dramatycznie niskim poziomie. Choć cieszy, że nasi klienci pojawiają się po niezabezpieczonym prezerwatywą, przypadkowym kontakcie seksualnym, to martwi, że mając stałych partnerów już nie widzą potrzeby testu w kierunku HIV. Większość z nas ma byłych partnerów, stąd ważne, aby sprawdzić się w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową, wchodząc w nową relację intymną. My, Polki, zakażamy się najczęściej od swoich stałych partnerów i proszę nie myśleć, że wynika to z ich nieuczciwości, ale z tego, że zabrakło tak ważnego wspólnego badania, zanim podjęliśmy decyzję o współżyciu. Zachęcam, by nie myśleć stereotypami, a zachować otwartą głowę i przyjść do nas na bezpłatny i anonimowy test - kończy Małgorzata Paliwoda.