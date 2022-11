Świąteczne pierniczki - najlepsze przepisy. Popularni kucharze zdradzają swoje przepisy. Gessler, Okrasa, Starmach Maja Czech

Coraz bliżej święta! Listopad to idealny czas na pieczenie świątecznych pierników. To wypiek, który potrzebuje trochę czasu, aby dojrzeć do pełni swojego smaku. Pieczenie pierniczków i ich późniejsze dekorowanie to nie tylko świetna zabawa. A korzenny zapach, który rozniesie się po całym mieszkaniu jest niepowtarzalny!