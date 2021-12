Świąteczne książki dla dzieci. Mądre i edukacyjne opowieści, które rozgrzeją was w zimowe wieczory. Oto lista 10 propozycji na święta Magdalena Konczal

Książki na święta dla dzieci - wzruszające, zimowe i edukacyjne 123RF/ zdjęcie seryjne/ rawpixel Zobacz galerię (11 zdjęć)

„Opowieść Wigilijna” Dickensa to klasyk, ale wśród literatury dziecięco-młodzieżowej jest dużo więcej świątecznych opowieści, które poruszą serca zarówno dziecka, jak i dorosłego. Sięgnięcie po książki dla dzieci na święta to doskonała okazja, by wytłumaczyć najmłodszym, czym były dla świata narodziny Jezusa czy poruszyć ważne problemy społeczne na przykład samotności w okresie Bożego Narodzenia. Stworzyliśmy listę świątecznych książek dla dzieci – oto 10 propozycji, które spodobają się zarówno najmłodszym, jak i dorosłym.