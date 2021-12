Świąteczne książki dla dzieci. Mądre i edukacyjne opowieści, które rozgrzeją was w zimowe wieczory. Idealne na Boże Narodzenie Magdalena Konczal

Książki na święta dla dzieci - wzruszające, zimowe i edukacyjne

„Opowieść Wigilijna” Dickensa to klasyk, ale wśród literatury dziecięco-młodzieżowej jest dużo więcej świątecznych opowieści, które poruszą serca zarówno dziecka, jak i dorosłego. Sięgnięcie po książki dla dzieci na święta to doskonała okazja, by wytłumaczyć najmłodszym, czym były dla świata narodziny Jezusa czy poruszyć ważne problemy społeczne na przykład samotności. Stworzyliśmy listę świątecznych książek dla dzieci – oto 10 propozycji, które spodobają się zarówno najmłodszym, jak i dorosłym. Poczytajcie je razem z dzieckiem w okresie Bożego Narodzenia.