Świat, do którego się przyzwyczailiśmy, minął bezpowrotnie - uważa Jacek Pałkiewicz, podróżnik, który uczył przetrwania komandosów

Jak człowiek, który pisze, że życie jest dla niego podróżą, a podróż życiem, przetrwał czas pandemii?

Przez rok żyłem w niepokoju przed niewidocznym wrogiem, który zmienił mój punkt widzenia świata. Ludzkość została zaskoczona przez silniejszą od nas naturę. Covid-19 zgasił światło i pozostawił wszystkich w ciemności, oszołomił i pozbawił „normalności”, odwrócił do góry nogami codzienne nawyki, ale także i los całej planety. Każde moje wyjście z domu było niczym rzucenie wyzwania przypadkowi i przeznaczeniu, które naraża na igranie ze śmiercią. Covid to istna loteria, gra losowa, przypominająca rosyjską ruletkę. To tak, jak po załadowaniu jednego pocisku do rewolweru i zakręceniu obrotowym bębenkiem, przyłożyć lufę do własnej skroni i po naciśnięciu spustu ze zgrozą czekać, aby iglica głośno szczęknęła o puste gniazdo.

Nadal tak się pan czuje?

Sześć miesięcy temu doczekałem się swojej kolejki i zaszczepiłem się. Wtedy odżyłem, wrócił optymizm do życia.