Świadectwo dla Przemysława Czarnka. Młodzi surowo ocenili ministra edukacji i nauki

Uczniowie i studenci wytknęli Czarnkowi m.in. nieodpowiednie wypowiedzi na temat osób LGBT np. stwierdzenie: „oni nie są równi normalnym ludziom”. Dlatego na świadectwie otrzymał on od młodych najwyższą ocenę w kategorii „dyskryminacja osób LGBT”. Szef resortu oświaty, według Młodych .Nowoczesnych, nie wykazał się też w organizacji zdalnej nauki. W tej kategorii otrzymał ocenę niedostateczną.

- Minister Czarnek nie zrobił nic, żeby poprawić jakość nauki na odległość – mówi młodzi działacze .Nowoczesnej.

Młodzi ocenili ministra edukacji

Źle oceniono ministra również za decyzje dotyczące edukacji seksualnej oraz za to, że chce wprowadzić do szkół pedagogikę chrześcijańską opartą o naukę Kościoła. Zdaniem skupionej wokół .Nowoczesnej młodzieży, trzeba robić wszystko, aby polska szkoła była świecka. A zapowiadane przez ministra zwiększenie liczby godzin historii to nie jest zmiana, jakiej oczekują młodzi. Uczniowie i studenci przypomnieli, że już kilka miesięcy temu byli zaniepokojeni nominacją Czarnka na ministra i, jak mówią, z uwagą patrzyli mu na ręce. Jak wskazują dziś, ich ocena jest jednoznacznie negatywna - minister Czarnek musi odejść, bo „fundamentalizm przysłania mu dobro ucznia”.