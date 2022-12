Suzuki Arka Gdynia minimalnie słabsza od Legii Warszawa, Trefl Sopot z cennym zwycięstwem we Włocławku z Anwilem Rafał Rusiecki

Ligowy mecz koszykarzy Suzuki Arka Gdynia - Legia Warszawa (23.12.2022) Przemysław Świderski Zobacz galerię (38 zdjęć)

Energa Basket Liga. Granicę 80 punktów przekroczyły w piątek, 23 grudnia 2022 roku zespoły Suzuki Arki Gdynia oraz Trefla Sopot. W przypadku żółto-niebieskich nie dało to jednak zwycięstwa nad wicemistrzami Polski, a w meczu żółto-czarnych we Włocławku wystarczyło to do pokonania gospodarzy, Anwilu.