Sunrise Festival vs Tomorrowland. Czy Sunrise i Tomorrowland są dla siebie konkurencją? Kiedy się odbędą? Dla kogo?

Sunrise Festival i Tommorowland to dwa najczęściej wybierane festiwale muzyczne wśród Polaków. Dla wielu osób jest to tradycja od wielu lat. Gdzie i kiedy odbywają się festiwale i dla kogo są przeznaczone?

Sunrise Festival - gdzie i dla kogo ?

Organizatorzy przygotowali miasteczko SunCity oraz 5 wielkich scen, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Fani festiwalu nie będą również narzekać na line up - wystąpią dj-e z całego świata . Jak wspominają sami organizatorzy, tegoroczny Sunrise może przejść do historii

Sunrise Festival to jeden z największych festiwali w Europie Środkowo- Wschodniej , który odbywa się w Polsce . Historia festiwalu sięga do 2003 roku , gdy po raz pierwszy w kołobrzeskim amfiteatrze rozbrzmiały dźwięki muzyki house i trance .

Festiwal muzyczny Tomorrowland

Wydarzenie, jakim jest Tomorrowland to spełnienie marzeń wielu osób będących miłośnikami muzyki elektronicznej. Jego ogromna popularność sprawiła, że festiwal trwa aż przez trzy weekendy pod rząd, a ilość biletów i tak nie jest wystarczająca. Odbywa się on w Belgijskiej Flandrii, do której zjeżdżają się fani z całego świata. W tym roku to już 12 edycja festiwalu, na którą bilety już pierwszego dnia sprzedaży poszły jak ciepłe bułeczki.