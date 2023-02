Studniówka ZSO nr 2 w Kartuzach - maturzyści balowali do białego rana | ZDJĘCIA

W piątek 3 lutego odliczanie symbolicznych stu dni do matury rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach . Dwie klasy spotkały się w odległym hotelu Kiston w Kistowie. Długą trasę utrudniały jeszcze warunki - podobnie jak świętującym dwa tygodnie temu maturzystom z Somonina, uczniom II kartuskiego LO kłopotów przysporzyła pogoda. Nieustannie padający śnieg sprawiał, że miejscami nie widać było nawet gdzie się kończy droga, a zaczyna pole.

W efekcie impreza ruszyła z małym opóźnieniem, ale wykorzystano to jeszcze na dopracowanie choreografii w polonezie. Okazało się bowiem, że sala jest minimalnie za mała, by wszyscy na sam koniec zmieścili się w rzędzie. Po szybkich poprawkach jednak wszystko udało się dopieścić i tradycyjny taniec studniówkowy do nieodłącznej muzyki Wojciecha Kilara urzekał jak zawsze