Studniówka w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie: polonez w wykonaniu przyszłych maturzystów zachwycił wszystkich

Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego ucznia szkoły średniej. To pierwszy dorosły bal, ale także początek odliczania do egzaminów maturalnych. Czwartoklasiści z technikum Zespołu Szkół Agrobiznesu uroczyste rozpoczęcie zabawy mają już za sobą. Dzisiejsza noc należy do nich!

Zanim przyszedł czas nieskrępowanej zabawy, uczniowie podziękowali rodzicom, wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Podczas swojego wystąpienia emocji nie kryła dyrektor szkoły Sylwia Rekowska. Mówiła o równoczesnej radości i smutku, który towarzyszy rychłemu pożegnaniu absolwentów, życząc wszystkim powodzenia podczas matury i w całym dorosłym życiu.