Studniówka maturzystów I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku. Zatańczyli poloneza na rozpoczęcie imprezy w Kistonie | ZDJĘCIA

Trwa czas balów studniówkowych. Zanim tegoroczni maturzyści czterech klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku staną przed najważniejszym egzaminem, który pozwoli przekroczyć symboliczny próg dojrzałości, dziś bawią się na balu studniówkowym w położonym w gminie Sulęczyno Kistowie, oddalonym około 40 kilometrów od Lęborka. To właśnie hotel Kiston wybrali na miejsce swojej imprezy. To tam, w piątek 13 stycznia 2023 o godzinie 18 kilkadziesiąt par zatańczyło poloneza otwierającego imprezę. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor szkoły, dr Katarzyna Wach.

- Nadchodzi czas podsumowania jednego z najważniejszych etapów Waszego życia. Koniec nauki w liceum zbliża się do Was wielkim krokami. Zakończył się pierwszy semestr nauki w czwartej, tak ważnej klasie. Drugi zakończy się egzaminem maturalnym. Nie wątpię, że pomyślnym dla każdego a przecież nie tak dawno przekroczyliście progi I Liceum Ogólnokształcącego. Związane z tą szkołą przeżycia zawsze będą z Wami obecne. Pierwsza miłość, pierwsza porażka, pierwszy bal, pierwszy ważny egzamin życiowy. Póki co, odrzućmy jednak smutek i melancholię, bawmy się, a symboliczny toast niech pozwoli zapomnieć o trudach dnia codziennego. Bawmy się, bo życie nabiera sensu, gdy umiemy się nim cieszyć i czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka.