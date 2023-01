Studniówka LO im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie - bal czwartoklasistów tradycyjnie rozpoczął się od poloneza ZDJĘCIA

Studniówka to ważny moment w życiu każdego ucznia szkoły średniej - podczas uroczystego balu przyszli abiturienci mają okazję pobawić się we własnym gronie, ale także podziękować rodzicom i nauczycielom za wsparcie w czasie nauki w liceum.

Polonez w Człuchowie dopracowany w każdym calu

To czas podziękowań i dobrej zabawy

Podczas oficjalnej części studniówki był również czas na podziękowania - odebrali je przede wszystkim rodzice, wychowawcy i osoby zaangażowane w organizację studniówki. Nie zabrakło także życzeń skierowanych przez dyrektor szkoły Krystynę Łuczycką do uczniów. Natomiast gdy stres związany z polonezem nieco opadł, można było rozpocząć prawdziwą zabawę do rana przy dobrym jedzeniu i muzyce. Przed intensywną nauką do matury trzeba się dobrze wyszaleć!