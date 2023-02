Studniówka 2023 Zespołu Szkół Technicznych w Malborku. Polonez, fotografie grupowe i zabawa na parkiecie! ZDJĘCIA Radosław Konczyński

Piątkowy wieczór i noc z piątku na sobotę (3-4 lutego 2023 r.) maturzyści Zespołu Szkół Technicznych w Malborku spędzili na studniówce. Oczywiście zatańczyli poloneza; padło też dużo podziękowań za to, co już było, czyli dotychczasowe lata nauki, i życzeń związanych z tym, co będzie, czyli maturą. Ale najważniejsza, bo przecież o to chodzi w tym wyjątkowym balu, była dobra zabawa.